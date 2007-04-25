Єльцина ховають як колись царя (фоторепортаж)

У Москві готуються до поховання колишнього російського президента Боріса Єльцина, який помер у понеділок після серцевого нападу.

Тіло Єльцина виставлене у соборі Христа Спасителя в центрі Москви, куди приходять тисячі людей.

Єльцина буде поховано на Новодівичому цвинтарі, на відміну від більшості радянських лідерів, яких за традицією ховали у Кремлівській стіні.

Вперше від 1894 року, коли ховали царя Олександра ІІІ, похорон керівника Росії освятила Руська православна церква.

Столиця Росії готується до похоронів, які ще ніколи не бачила. Борис Єльцин був першим демократично обраним президентом Росії і символізм довкола його смерті навмисно відмінний від символізму похоронів радянських лідерів.

Його тіло лежить у центральному храмі Москви Христа Спасителя, який було відбудовано в час його президентства.

Тисячі людей прийшли віддати шану Борису Єльцину перед похороном у середу. Проте, прощання відбувається без емоційного захоплення особою, яка не лише принесла Росії демократію, але й економічну кризу.

Навіть, ті росіяни, які прийшли попрощатися з колишнім президентом визнають, що його період при владі позначився низкою помилок.

Бі-Бі-Сі

Фото АР