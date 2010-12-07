Чеський прем'єр: переходити на євро зараз було б дурістю

Уряд Чехії не встановлюватиме термін переходу на євро, заявив прем`єр-міністр країни Петр Нечас в інтерв`ю Чеському телебаченню.

За його словами, нинішній коаліційний уряд Чехії не збирається встановлювати конкретний термін переходу країни на єдину європейську валюту. Чеський прем`єр зазначив, що з моменту вступу Чехії до Європейського Союзу єврозона серйозно змінилася. Нечас вважає, що в ближчі роки Празі вигідніше використовувати чеську крону.

"Переходити на євро зараз було б економічною і політичною дурістю", - цитує голову уряду Чехії РІА "Новости".

При цьому Нечас особливо наголосив, що "не на користь Празі розпад єврозони".