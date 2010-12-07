Аргентина визнала незалежну Палестинську державу

Аргентина слідом за Бразилією оголосила про визнання незалежної Палестинської держави у кордонах 1967 року, коли Ізраїль захопив сектор Газа і Західний берег Йордану.

Про це повідомило аргентинське Міністерство закордонних справ, передає Радіо «Свобода».

Бразилія заявила про аналогічний крок минулої п`ятниці.

Ізраїль назвав обидва рішення такими, що "заслуговують жалю", і підкреслив, що незалежна держава на палестинських територіях може виникнути лише у результаті мирних переговорів з Ізраїлем, які далекі від завершення.

За даними з дипломатичних джерел, ще дві країни Латинської Америки - Уругвай і Парагвай - готові невдовзі також визнати Палестинську державу.