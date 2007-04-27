Помер Мстислав Ростропович (фото)
12:52, 27 квітня 2007Світ
1792
Великому музиканту було 80 років
Легендарний віолончеліст Мстислав Ростропович помер у московському онкологічному центрі на Каширському шосе у п`ятницю вранці на 81-му році життя. Серце маестро перестало битися о 10 годині 45 хвилин. Нагадаємо, до лікарні Мстислав Леопольдович потрапив з важким онкологічним захворюванням.
Маестро переніс дві операції, але, на жаль, врятувати його лікарі не змогли. Останні чотири дні Ростропович був непритомний на апараті штучного дихання. Напередодні смерті рідні запросили до маестро священика.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter