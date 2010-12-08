Публікації WikiLeaks сприяють "втраті ілюзій"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що оприлюднене сайтом WikiLeaks секретне американське дипломатичне листування сприяло «втраті ілюзій» про характер взаємин між США та їхніми союзниками.

«Існує проблема втрати ілюзій про характер між різними державами, включно з союзниками, навіть такими близькими, як Сполучені Штати і Польща. Я справді стурбований тим, що відкрили ці витоки, коли мова йде про характер взаємин між США і Польщею та іншими союзниками», – цитує слова прем’єра Радіо "Свобода".

У документах, опублікованих на WikiLeaks, мова йде, зокрема, про переговори США та Польщі щодо розміщення в цій країні американських ракетних систем Patriot.