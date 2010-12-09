Путін: навіщо ж пана Ассанжа до в'язниці запроторили?

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін заявив, що не вважає проявом демократії арешт засновника сайту WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

"Якщо демократія, тоді повна. Навіщо ж пана Ассанжа у в`язницю запроторили? Це демократія?" - наводить його слова Бі-бі-сі. На прес-конференції в Москві за підсумками переговорів з французьким прем`єром Путін прокоментував оприлюднені документи з американського дипломатичного листування, в яких міститься критика ситуації з демократією в Росії приказкою: "У нас у селі так кажуть: чия б корова мукала, а ваша б мовчала. Ось яку я хочу нашим американським колегам послати у відповідь шайбу".

Засновник сайту WikiLeaks був затриманий в Лондоні. Підставою для арешту став ордер, виданий прокуратурою Швеції, де Ассанж звинувачується в зґвалтуванні.