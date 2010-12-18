Чорноморський флот Росії вперше візьме участь у навчаннях НАТО

Російський Чорноморський флот в 2011 році вперше візьме участь у міжнародних навчаннях НАТО "Болд Монарх-2011", повідомив журналістам командувач Чорноморським флотом РФ Володимир Корольов.

"Попереду у нас тактичні навчання угрупувань різнорідних сил флоту, російсько-турецькі навчання "Чорноморське партнерство-2011" і міжнародні навчання НАТО "Болд Монарх-2011", в яких чорноморці братимуть участь вперше", - наводить його слова РІА "Новости".

Він також додав, що на 2011 рік заплановані російсько-українські навчання "Фарватер миру-2011", російсько-італійські навчання "Іонієкс-2011" і операція "Чорноморська гармонія-2011".

"У планах - походи в Середземне море, відпрацювання на полігоні підрозділів берегових військ", - сказав Корольов.

Він зазначив, що Чорноморський флот продовжить підтримку сприятливої оперативної обстановки в районі відповідальності і візьме участь у змаганнях на приз Військово-морського флоту.