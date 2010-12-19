МВС і КДБ Білорусі зробили заяву

Міністерство внутрішніх справ і Комітет державної безпеки Білорусі заявляють про готовність припиняти будь-які протиправні дії «з боку радикальних політичних сил».

Як повідомили УНІАН в Управлінні інформації та громадських зв`язків МВС Білорусі, таку заяву прийнято сьогодні на спільній колегії двох силових відомств.

«Рівень готовності і оснащеності МВС і КДБ дозволяє безумовно виконати завдання зі збереження суспільно-політичної стабільності і правопорядку в країні. Маючи в своєму розпорядженні інформацію про плани і наміри представників радикально налаштованих політичних сил зі штучного нагнітання напруженості та протистояння в суспільстві, правоохоронні органи у суворій відповідності до законодавства будуть адекватно і рішуче припиняти будь-які протиправні дії, що створюють загрозу життю і здоров`ю населення», - говориться в заяві.

Учасники спільної колегії «категорично спростували заяви альтернативних кандидатів у Президенти про підготовлювані спецслужбами Білорусі провокації» і засудили «будь-які наміри протиставити хворі протестні амбіції правоохоронцям».

«Правоохоронні органи завжди діють з опорою на громадян. Разом з білоруським народом і Президентом країни ми готові гідно завершити вибори, зберегти мир і спокій в суспільстві, впевнено увійти до нового 2011 року і будувати незалежну, сильну і процвітаючу Білорусь», - говориться у спільній заяві МВС і КДБ Білорусі.

У силових відомствах переконані, що «зусиллями народу і керівництва Білорусі створені всі необхідні умови для вільного і демократичного волевиявлення кожного громадянина».

«Єдність політичної волі Президента і професійного обов`язку співробітників правоохоронних органів із захисту громадян від посягань на їхні конституційні права і свободи є твердим гарантом верховенства Закону і невідворотності покарань за скоєні злочини. Переконані, що білоруські громадяни, особливо – молодь, не піддадуться на заклики політичних авантюристів і проявлять дійсну політичну зрілість і відповідальність», - говориться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, кандидати у Президенти Білорусі від демократичних сил сьогодні закликали білоруських виборців вийти на Жовтневу площу Мінська 19 грудня після закриття виборчих дільниць з вимогою провести нові вибори без участі чинного глави держави Олександра ЛУКАШЕНКА.

Голова ЦВК Білорусі Лідія ЄРМОШИНА назвала такі дії кандидатів у Президенти незаконними, оскільки організатори акції не зверталися до місцевої влади за дозволом на проведення цього дня масових заходів.