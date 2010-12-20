ЦВК Білорусі втратив зв'язок з дільничними комісіями

Підрахунок підсумків виборів президента Білорусії затягнувся через акції опозиції, повідомила голова Центрвиборчкому Лідія Єрмошина. "На жаль, я не можу сказати, який відсоток голосів відданий за якого кандидата, - наводить її слова РІА "Новости". - У зв`язку з останніми подіями зв`язок з ЦВК урвався, і співробітники Центрвиборчкому сиділи у внутрішніх приміщеннях з погашеним світлом".

За словами Єрмошиної, опрацьовано 51% бюлетенів, але підсумки голосування поки не відомі, оскільки дані не надійшли через проблеми із зв`язком. Білоруська опозиція відразу після закриття виборчих дільниць зібралася на несанкціонований мітинг, а потім відправилася штурмувати будинок уряду, де розташовані рада міністрів, нижня палата парламенту і ЦВК.