9 травня - День Європи

Близько 30 тис. людей відвідали напередодні в Брюсселі інститути Європейського Союзу в рамках дня відкритих дверей.

Як передає РІА «Новости», ця акція проводиться щорічно напередодні "Дня Європи", що відзначається 9 травня.

У Брюсселі для відвідувачів було відкриті будівлі Єврокомісії, Ради ЄС і Європарламенту. В процесі спеціально організованих з нагоди дня відкритих дверей екскурсій усім бажаючим було продемонстровано не лише зали засідань європейських політиків, а й показано короткометражні фільми, а також фотовиставки, що розповідають про діяльність інститутів ЄС.

У будівлі Єврокомісії екскурсантів зустрічали з музикою і розважальною програмою, призначеною як для дорослих, так і для дітей. День відкритих дверей проводився також в інститутах ЄС у Страсбургу і Люксембургу.

Згідно із соціологічним опитуванням, більшість європейців виступає на підтримку Євросоюзу як регіональної організації.