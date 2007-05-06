В авіакатастрофі загинули французькі і канадський військовослужбовці

В авіакатастрофі в Єгипті, за останніми даними, загинули 9 міжнародних спостерігачів - 8 французьких і канадський військовослужбовець.

Двомоторний DHC-6 Twin Otter - літак спостерігачів міжнародних миротворчих сил - розбився на Сінайському півострові у віддаленому гористому районі, виконуючи рейс між північним і південним опорними пунктами миротворців.

Літак канадської фірми Де Хевілленд Канада належав ВПС Франції. Випуск DHC-6 Twin Otter здійснювався з 1965 по 1988 р. з модифікаціями для військово-транспортних, протипартизанських і морських розвідувальних завдань.