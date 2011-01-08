Подвійне перевищення норми діоксину в м'ясі птиці виявили експерти у ФРН

Експерти виявили в м`ясі птиці одного із господарств в Німеччині перевищений в 2,5 рази вміст діоксину.

Про це йдеться в суботу в повідомленні на інтернет-сайті журналу Focus з посиланням на доповідь міністерства ФРН із захисту прав споживачів.

Згідно доповіді, у взятих пробах курятини виявлено 4,99 пікограми діоксину замість допустимої норми в 2 пікограми. У доповіді не повідомляється, з якого саме господарства взято курей для проби.

Напередодні влада Німеччини заборонила торгівлю понад 4,5 тисячам сільськогосподарських підприємств через побоювання, що яйця і м`ясо можуть бути заражені діоксином.

Про попадання в корми птахів і тварин в Німеччині отрути діоксину стало відомо на початку січня. За повідомленням Wall Street Journal, компанією Harles & Jentsch було виготовлено 2,5 тисячі тон зараженого корму. У зв`язку з цим було закрито майже п`ять тисяч ферм, на які поставлялася продукція Harles & Jentsch.

Як заявляла німецька влада, рівень діоксину в кормах не становить небезпеки для людини, а роботу підприємств зупинили задля застороги. Проте Південна Корея і Словаччина вже припинили імпорт деяких продуктів з Німеччини. Великобританія і Нідерланди також розглядають таку можливість.

Міністр сільського господарства Німеччини Ільза АЙГНЕР призначила на 10 січня зустріч з представниками компаній агрокомплексу, де обговорюватиметься контроль за виробництвом.