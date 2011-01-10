Кандидат у президенти Білорусі зник з ізолятора КДБ

Невідомо, де зараз один з недавніх суперників Олександра Лукашенка на президентських виборах Олексій Михалевич, про це повідомив у понеділок його адвокат Олег Агєєв.

6 січня Агєєву стало відомо про переведення його підзахисного із слідчого ізолятора КДБ до слідчого ізолятора МВС. Того ж дня відбулася коротка зустріч адвоката з Михалевичем наодинці.

«Сьогодні я планував зустрітися з ним у слідчому ізоляторі МВС, проте там мені повідомили, що Михалевич у них не перебуває», - наводить слова Агєєва Газета.ру.

Нічого не відомо про місце перебування політика і його рідним. «У СІЗО МВС мені повідомили, що його там точно немає», - каже дружина Михалевича Мілана. У слідчому ізоляторі КДБ родичам також нічого не говорять.

При цьому передачу для Михалевича від його сестри Олени приймати відмовилися.

Михалевич був затриманий рано вранці 20 грудня. Разом з іншими чотирма екс-кандидатами в президенти Білорусії він звинувачується в масових заворушеннях у Мінську 19 грудня.