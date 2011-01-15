Нємцова звільнили з-під варти

Російського опозиціонера Бориса НЄМЦОВА, раніше засудженого до 15 діб арешту за непокору міліції, увечері 15 грудня було звільнено з-під варти.

Як передає РІА Новости, раніше міліція відвезла політика зі спецприймальника ГУВС Москви на Сімферопольському бульварі до відділення внутрішніх справ "Тверське". Біля СІЗО зібралося кілька десятків прихильників Б.НЄМЦОВА, і, очевидно, його перевезли, щоб не допустити несанкціонованих акцій.

Також на свободу вийшов інший опозиціонер, Едуард ЛИМОНОВ. Його з СІЗО доставили у відділення ВС Ломоносовського району.

Б.НЄМЦОВА було затримано 31 грудня 2010 року після санкціонованого мітингу на Тріумфальній площі. 2 січня Тверський суд засудив його до 15 діб арешту за опір міліції. Сам Б.НЄМЦОВ визнав справу сфабрикованою. За словами адвокатів політика, за час арешту він застудився.

Е.ЛИМОНОВА засудили до 15 діб ще 31 грудня. Гагарінський суд визнав його винним в дрібному хуліганстві.