Туніські військові почали бій з президентською гвардією

Туніські військові вступили в бій з прибічниками вигнаного президента країни біля президентського палацу на околиці столиці, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

"Армія почала атаку на палац в Карфагені, де переховуються представники президентської гвардії", - заявив співрозмовник агентства на умовах анонімності.

Свідки повідомляють, що президентський палац оточений великою кількістю військової техніки, а в операції беруть участь щонайменше два вертольоти.

Як повідомлялося, голова служби безпеки колишнього президента Тунісу Алі Серіаті вже арештований. Його підозрюють у розпалюванні ворожнечі в країні.

У столиці країни місті Туніс також було чути постріли, передає Бі-бі-сі. За повідомленням телебачення, співробітники сил безпеки вели вогонь по озброєних людях, які зайняли позиції на даху будинку біля штаб-квартири Центрального банку, убивши кількох людей.

Зіткнення із застосуванням стрілецької зброї відбувалися також поблизу штаб-квартири опозиційної Прогресивної демократичної партії. Її представники беруть участь у переговорах про сформування нового уряду.