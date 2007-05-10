Поліція закрила доступ до статуї Христа-Спасителя

Федеральна поліція Бразилії закрила у четвер доступ туристів на гору Корковадо, де розташована всесвітньо відома статуя Христа-Спасителя, що претендує на звання одного з сімох нових чудес світу, повідомляє телекомпанія Глобу Ньюс.

Таке рішення було ухвалене після припинення діяльності організованого злочинного угруповання, що займалося незаконними послугами туристів. За даними слідства, злочинці щомісячно стягували з туристів незаконну плату за проїзд до підніжжя статуї на суму до 15 тисяч реалів (вісім тисяч доларів США).

За повідомленням прес-служби федеральної поліції, в результаті операції були затримані поліцейські, власники турагентств, а також службовці туристичного комплексу Корковадо, причетні до здирництва.

В цілому, за даними поліції, було видано 24 ухвали про арешт, ще 30 чоловік оголошено в розшук. Поліція також опечатала 30 автомобілів найбільшого в місті туроператора.

Доступ до статуї закрито на невизначений час.

Щоб потрапити до лідерів міжнародного конкурсу статуї Христа необхідно, щоб за неї віддали свої голоси десять мільйонів жителів планети.

Серед суперників статуї Христа такі знамениті на весь світ пам`ятники і споруди, як собор Василя Блаженного в Москві, індійський Тадж-Махал, Великий Китайський мур, статуя Свободи в Нью-Йорку, паризька Ейфелева вежа, йорданський некрополь Петра, римський Колізей та інші. Підсумки конкурсу будуть підведені в липні цього року.

РІА "Новости"