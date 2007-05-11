Росія не віддасть Європі свої козирі... безплатно

Росія відкидає європейську Енергетичну хартію.

Про це заявив в інтерв`ю німецькій газеті спеціальний представник Президента РФ з питань відносин з ЄС Сергій ЯСТРЖЕМБСЬКИЙ.

"Ніякої надії на компроміс немає, - сказав він. - Питання вирішене раз і назавжди. Хартія нам невигідна".

При цьому С.ЯСТРЖЕМБСЬКИЙ підкреслив готовність Росії до розширення співпраці в розробці нафтогазових родовищ, передає ПРАЙМ-ТАСС.

"Ніщо не перешкоджає участі іноземних підприємців у видобуванні в Росії, якщо це відбувається спільно з "Газпромом" і на наших умовах, - зазначив спецпредставник Президента РФ. - Енергія є нашим козирем, який ми не випустимо з рук безплатно, без відповідних послуг".

Європейська енергетична хартія була прийнята в 1991 році. На сьогодні її підписали вже понад 50 держав, зокрема всі країни - колишні республіки колишнього Радянського Союзу. У документі обумовлені п`ять основних принципів, якими держави, що підписали її, мають керуватися. Це заохочення інвестицій в енергетику, дотримання державного суверенітету над природними ресурсами, а також дотримання правил трьох фундаментальних свобод - свободи доступу до енергетичних ринків, свободи транзиту енергоресурсів і свободи руху капіталів, пов`язаних з інвестуванням в енергетику. Тобто хартія гарантує західним інвесторам право брати участь в освоєнні російських нафтогазових родовищ, а незалежним виробникам газу – однаковий з «Газпромом» доступ до магістральних трубопроводів, які проходять територією Росії .