ЄС непокоять наміри Казахстану продовжити повноваження Назарбаєва

Європейський Союз серйозно занепокоєний рішенням парламенту Казахстану від 14 січня про схвалення змін до Конституції країни, згідно з якими термін повноважень чинного президента Нурсултана НАЗАБРБАЄВА може бути продовжений на 8 років на референдумі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в заяві Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін ЕШТОН від імені ЄС, поширеній сьогодні.

«ЄС вважає, що заміна нормальних президентських виборів, які мають відбутися в 2012 і 2017 роках, на плебісцит щодо одного кандидата в Президенти не відповідатиме принципам ОБСЄ», - наголошується в заяві.

Крім того, така заміна, на думку Верховного представника ЄС, викличе серйозні сумніви у відданості Казахстану просуванню демократії і політичного плюралізму.

«ЄС очікує, що такий важливий партнер ЄС і член ОБСЄ, як Казахстан дотримуватиметься прийнятих міжнародних норм демократії, згідно з якими політичне лідерство має підтверджуватися або змінюватися шляхом регулярних чесних і вільних виборів», - підкреслюється в заяві.

ЄС також закликав Н.НАЗАРБАЄВА і владу Казахстану забезпечити проведення вільних і чесних виборів відповідно до чинної Конституції країни і міжнародних зобов`язань.

Як повідомлялося раніше, 14 січня парламент Казахстану на спільному засіданні двох палат подолав вето Президента щодо поправок до Конституції, згідно з якими допускається продовження повноважень чинного глави держави до 2020 року шляхом референдуму.

Зараз ці поправки передані в Конституційну раду Казахстану.

Центрвиборчком Казахстану 27 грудня 2010 року зареєстрував ініціативну групу референдуму та її заяву з пропозицією провести референдум щодо продовження повноважень президента до 6 грудня 2020 року. Відповідно до законодавства, ініціаторам референдуму досить було зібрати не менше 200 тисяч підписів громадян. Усього ж на підтримку референдуму було зібрано понад 5 мільйонів підписів.