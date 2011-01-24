Незадовго до вибуху в Домодєдово сів літак з Одеси

Незадовго до вибуху в московському аеропорту «Домодєдово» здійснив посадку літак з Одеси.

За даними слідчого комітету, вибух стався сьогодні о 16 годині 32 хвилини за московським часом у залі прильоту, зокрема в місці видачі багажу.

За даними аеропорту «Домодєдово», рейс номер UN208 з Одеси приземлився о 16.05, рейс 7К9822 з Хургади приземлився о 16.11, рейс SN2835 з Брюсселя приземлився о 16.20, рейс S7 924 з Бургаса (Греція) приземлився о 16.25, рейс BD 891 і суміщений з ним рейс UN 7444 з Лондона приземлився о 16.25, рейс AB8352 з Берліна приземлився о 16.36, рейс UN594 з Варадеро (Куба) приземлився о 16.46, рейс LH 1446 з Франкфурта-на-Майні приземлився о 16.46 мск.

За останніми даними, загинув 31 чоловік, 130 постраждали, причому 20 з них перебувають у тяжкому стані.