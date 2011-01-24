Вибуховий пристрій був на поясі у терориста
22:29, 24 січня 2011Світ
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Перша версія слідчих в Домодєдово
|Володимир Маркін
"Судячи з того, що на місці вибуху немає воронки, можна припустити, що саморобний вибуховий пристрій був закріплений на поясі. Це свідчить про те, що вибух вчинив терорист-смертник", - наводить його слова РІА "Новости".За його словами, на місці працюють слідчі СК.
За попередніми даними, вибуховий пристрій потужністю близько п`яти кілограмів в тротиловому еквіваленті, начинений металевими елементами, привів в дію терорист-смертник, який був у натовпі тих, хто зустрічав прибулих.
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