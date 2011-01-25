Медведєв велів «не церемонитися» з організаторами теракту в Домодєдово

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вимагає від ФСБ знайти організаторів теракту в московському аеропорту «Домодєдово», а у разі опору знищити.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це Д.МЕДВЕДЄВ сказав на розширеному засіданні колегії ФСБ.

«Нашому суспільству і нашій державі кинуто черговий дуже жорстокий виклик. Думаю, для всіх, хто сидить в цьому залі, це особливо очевидно. Як очевидно і те, що потрібно зробити все для того, щоб бандитів, які скоїли цей злочин, було виявлено, викрито і піддано суду. А кубла цих бандитів, як би вони не називалися, мають бути ліквідовані. З тими ж, хто чинитиме опір, як і прийнято у таких ситуаціях, церемонитися нічого. Вони мають бути знищені на місці», - заявив Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, досвід таких операцій у ФСБ і правоохоронних органів достатній, і треба діяти.

Він підкреслив, що тероризм залишається головною загрозою для безпеки у Росії, а в 2010 році кількість терористичних актів збільшилася.

Російський президент також доручив розібратися з питаннями відповідальності посадовців в уряді Росії, які відповідають за забезпечення безпеки на транспорті, а також у ФСБ і МВС.

«У світі, на жаль, ще нікому не вдалося зняти терористичну загрозу у своїй країні. Немає таких країн. Однак мінімізувати її можна лише в результаті ефективної роботи усіх правоохоронних структур і особливої пильності всього громадянського суспільства, пильності всіх і кожного», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня о 16.32 за московським часом в аеропорту «Домодєдово» (Москва) пролунав вибух. За останніми даними, в результаті вибуху загинули 35 осіб, 168 осіб було поранено.

У результаті теракту загинула громадянка України, український драматург Ганна Машутіна (творчий псевдонім – Яблонська).

За попередніми даними, вибух скоїв терорист-смертник.