Вірменська опозиція заявляє про масові порушення на виборах

Вірменська опозиційна партія «Орінац Єркір» (лідер екс-спікер парламенту Артур БАГДАСАРЯН) має намір в судовому порядку оскаржити підсумки парламентських виборів, передає Газета.Ru.

Як зазначається в заяві політичної ради партії, вона «засуджує масові порушення в ході парламентських виборів 12 травня і не визнає їхніх підсумків». Автори заяви стверджують, що в ході голосування і підрахунку бюлетенів мали місце масові порушення. «Прояви тероризму, масова роздача хабарів, вкидання бюлетенів, вражаючі під час підрахунку голосів і спотворення реальних підсумків є основою для того, щоб поставити під сумнів законність виборів», - наголошується в заяві.

В ході виборів опозиційна партія «Орінац Єркір» набрала 6,9% голосів, в порівнянні з 12,6% в 2003 році.

Як повідомляв УНІАН, на парламентських виборах у Вірменії 12 травня перемогли п`ять партії – три пропрезидентські і дві опозиційні.

Вибори 131 депутата парламенту відбулися за змішаною системою: 90 мандатів буде розподілено за партійними списками, а 41 - в одномандатних округах, де боролися 119 кандидатів, яким для перемоги необхідно набрати просту більшість голосів виборців.