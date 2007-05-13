Більше мільйона осіб вийшли в неділю на маніфестацію на захист світського устрою в Туреччині, яка відбулася в місті Ізмір на узбережжі Егейського моря. Раніше організатори акції оголосили, що очікують участі в ній близько 1,5 мільйона осіб.

У руках більшості демонстрантів, присутніх на набережній великого портового міста, були національні прапори, портрети засновника країни Мустафи Кемаля Ататюрка, а також транспаранти "Туреччина була і залишиться світською", "Шаріат не пройде", "Не США, не Євросоюз - незалежна Туреччина".

У забезпеченні безпеки акції, яку організували більше 60 громадських організацій, брали участь більше трьох тисяч поліцейських.

Маніфестанти, значна частина яких прибула до Ізміра з інших районів Туреччини, чекали, що на ній лідери лівоцентристських Народно-республіканської партії (НРП) та Демократичної лівої партії (ДЛП) оголосять про об`єднання, проте цього не сталося. Мрії про об`єднання центристів провалилися", - зазначає в зв`язку з цим турецьке телебачення, наголошуючи, що створення лівого альянсу чекали не тільки учасники демонстрації в Ізмірі, а й мільйони громадян Туреччини.

Маніфестація в Ізмірі підбила риску серії аналогічних акцій, які були організовані наприкінці квітня, - початку травня в Анкарі, в Стамбулі, в містах Маніса і Чанак-кале на заході країни.

Вони проводилися на тлі гострої політичної кризи навколо президентських виборів і ставили за мету не допустити обрання на вищий державний пост представника проісламських сил.

Минулого тижня єдиний кандидат у президенти, глава МЗС Абдуллах Гюль зняв свою кандидатуру після того, як парламент не зміг провести результативне голосування. У зв`язку з неможливістю обрання нового президента парламент оголосив про дострокові вибори до законодавчих зборів (їх призначено на 22 липня) і ухвалив законопроект про те, щоб вибори президента проводилися не парламентом, а всенародно; однак цей закон набуде чинності тільки в пакеті з рядом інших законів, які ще розглядаються.

Термін семирічних повноважень чинного глави держави Ахмета Недждета Сезера закінчується 16 травня. Він продовжить виконання своїх обов`язків доки не буде обраний новий президент.

За матеріалами РІА "Новости"