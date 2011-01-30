Південний Судан проголосував за незалежність

За попередніми даними, практично все населення Південного Судану проголосувало на референдумі за незалежність регіону від решти країни. Згідно з першими офіційними даними, оприлюдненими за підсумками опрацювання 100% голосів, які наводить комісія референдуму, за відділення півдня висловилися 99,57%. Це означає, що необхідний мінімум для незалежності Південного Судану від Хартума подоланий.

Референдум щодо виходу південної частини країни зі складу Судану пройшов з 9 по 15 січня 2011 р., зазначає РосБізнесКонсалтинг. Остаточні дані плебісциту мають бути оголошені на початку лютого. Але попередні дані свідчать, що необхідний мінімум для отримання регіоном незалежності від Хартума подоланий.

Передбачається, що офіційно незалежність Південного Судану буде проголошена 9 липня. До цього дня сторони повинні домовитися про умови розділення країни, зокрема, визначити кордон між Суданом і Південним Суданом, а також визначитися з долею району Аб’єй, де видобувається більше чверті суданської нафти.

Референдум у Судані став результатом мирної угоди 2005 р., яка поклала край багаторічній громадянській війні, жертвами якої сталі більше 2 млн. осіб.