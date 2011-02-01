Найбагатша людина світу вкладе $8,3 млрд в країни Латинської Америки

Найбагатша людина в світі Карлос Слім оголосив, що 2011 року інвестує 8,3 мільярда доларів в економічний розвиток 19 країн Латинської Америки.

Найбільший об`єм інвестицій - 3,66 мільярда доларів - припадає на Мексику. На Бразилію - 2,5 мільярда, ці гроші підуть на розвиток телекомунікаційної сфери.

Журнал Forbes станом на 2010 рік оцінив стан Сліма в 53,5 мільярда доларів. Слім став першим в історії рейтингу мексиканцем, який піднявся на вершину піраміди мільярдерів, зазначає РІА "Новости".

Фінансовий стан Сліма в Мексиці заснований на телекомунікаційній індустрії - йому належать компанії Telefonos de Mexico, Altria Group, Telcel and America Movil. Основним активом підприємця є холдингова компанія Grupo Carso, яка контролює кілька великих мексиканських компаній. Сліму належить також найбільша в Бразилії телекомунікаційна компанія Embrate, його медіаімперія контролює компанії в Аргентині, Колумбії, Чилі, Еквадорі, Парагваї, Перу і Уругваї.