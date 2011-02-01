У Сирії оголошено "твіттерну демонстрацію"
23:28, 01 лютого 2011Світ
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Збір - у п`ятницю
У Сирії група активістів поширила через Інтернет заклик зібратися у п`ятницю після молитви на мирну демонстрацію проти корупції і тиранії, повідомляє Радіо Свобода.Проведення так званого дня гніву підтримали вже близько восьми тисяч користувачів соціальних мереж Facebook і Twitter. Повідомлялося, що за допомогою цих же ресурсів координували свої дії прихильники опозиції в Єгипті.
Ще одна група сирійських активістів закликає до акції протесту напроти будинку парламенту в найближчий четвер.
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