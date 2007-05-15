США не хочуть втручатись у вибори в Росії, але...

Держсекретар США Кондоліза РАЙС заявляє, що США не втручатимуться у вибори в Росії, але мають намір допомогти неурядовим організаціям.

«Росіяни самі мають вирішувати, яким чином проводитимуться вибори», - заявила К.РАЙС в інтерв`ю НТВ, відповідаючи на запитання про доповідь держдепу, який заявив про намір фінансувати неурядові організації, здатні вплинути на хід парламентської і президентської кампанії в Росії.

«Ми хочемо допомогти Росії розвивати неурядові організації, допомогти розвитку цивільного суспільства. Також ви знаєте, що ми допомагаємо організаціям, які підтримують інтереси інвалідів, також захисту екології», - сказала держсекретар.

«Щодо виборів, вони проводитимуться силами росіян і на користь цього народу», - заявила К.РАЙС.