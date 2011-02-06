Сербська опозиція вимагає дострокових виборів

У Бєлграді відбулася найбільша за останні роки демонстрація протесту. Більше 50 тисяч людей зібралися перед будинком парламенту на заклик Сербської прогресивної партії, вимагаючи позачергових виборів, повідомляє Бі-бі-сі.

Її лідер Томіслав Николіч дав уряду два місяці на оголошення виборів, інакше опозиція обіцяє почати кампанію громадянської непокори.

Основна причина незадоволення населення - серйозні економічні проблеми, з якими стикається країна.

Коаліція з 10 партій, об`єднана ідеєю європейської інтеграції, перебуває при владі в Сербії з 2008 року, чергові вибори повинні відбутися в 2012 році.

Томіслав Николіч звернувся до її учасників, явно натякаючи на події в Єгипті і Тунісі: "В інших країнах світу народи говорять своїм урядам, що людей потрібно слухати".