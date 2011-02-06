Канцлер ФРН проти дострокових виборів у Єгипті

Канцлер ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel) висловилася проти проведення дострокових виборів в Єгипті на самому початку процесу демократичних реформ. "Дострокові вибори на початку процесу демократизації, ймовірно, неправильне рішення", - заявила вона, виступаючи з промовою в Мюнхені на щорічній Міжнародній конференції з безпеки у суботу, 5 лютого.

Агентство Reuters пояснює, що хоча європейські лідери виступають за формування в Єгипті уряду на широкій основі, багато з них побоюються, що негайне повалення або відставка Хосні Мубарака можуть призвести до утворення вакууму влади, пов`язаного із зростанням насильства і радикальних релігійних настроїв.

У своїй промові на мюнхенській конференції Ангела Меркель запевнила реформаторів у Єгипті в тому, що Німеччина і вся Європа твердо стоять на їх боці. Водночас вона зажадала мирного і організованого процесу змін в Єгипті.

Федеральний канцлер із задоволенням констатувала, що технологічний прогрес і впровадження інтернету в усьому світі роблять істотний внесок до справи утвердження західних цінностей. "Нині вже ніхто не сховається. Усе тепер має своє обличчя", - цитує канцлера Deutsche Welle.