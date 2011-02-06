ЗМІ дізналися, де єгипетський президент тримає свої 40-70 млрд. долл.

Капітал сім`ї президента Єгипту Хосні Мубарака, відставки якого вимагають тисячі громадян Арабської Республіки, може становити 40-70 млрд дол. Таку інформацію поширили британські ЗМІ з посиланням на підрахунки близькосхідних експертів.

Повідомляється, що значну частину свого статку єгипетський лідер "сколотив" за роки свого віце-президентства і перебування на посаді заступника міністра оборони та командувача єгипетськими ВПС, коли він мав відношення до численних інвестиційних проектів і великих військових контрактів. За даними експертів, основну частину коштів Х.Мубарака розміщено в британських і швейцарських банках, а також вкладено в об`єкти нерухомості в Лондоні, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та на узбережжі Червоного моря.

Ні президент Єгипту, ні його оточення цю інформацію не коментують, зазначає РосБізнесКонсалтинг.