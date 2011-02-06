У тюрмі померла лідер японської "Червоної армії"

У Японії померла екс-лідер ліворадикального угруповання "Об`єднана Червона армія" Хіроко Нагата, яка перебувала в ув`язненні з 1972 року, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. У 1971 р. Нагата і її спільники убили 14 осіб, які також входили до "Об`єднаної Червоної армії". Причиною розправи сталі підозри в тому, що вбиті готові залишити угруповання, а їх погляди "недостатньо революційні".

У 1972 р. Нагата була арештована, проте інші члени "Об`єднаної Червоної армії" взяли заручницю в населеному пункті в центрі Японії з вимогою звільнення свого лідера. Поліція провела тоді спецоперацію, в результаті якої заручниця була звільнена. При цьому загинули двоє поліцейських і одна цивільна особа.

Маоістська "Об`єднана червона армія" була заснована 1971 р. Вона відкололася від менш радикальних японських лівих течій. Зараз угруповання не існує.