Бійки в парламенті виявилися ”цирком”

Бійки, якими знаменитий тайваньський парламент, насправді є наперед підготовленими і ретельно спланованими, стверджують місцеві депутати й політичні оглядачі. Це робиться для того, щоб привернути увагу ЗМІ і показати виборцям, наскільки старанно депутати захищають свої позиції з ключових питань, повідомляє агентство Reuters.

Законодавці наперед домовляються взути кросівки перед тим, як влаштувати колотнечу в залі, а потім збираються разом випити. Під час бійки депутати часто повертаються до репортерів і операторів, вигукуючи гасла і демонструючи плакати.

Остання така сутичка трапилася 8 травня цього року, коли майже 40 депутатів намагалися не пустити на робоче місце спікера парламенту. У січні бійка з аналогічного приводу тривала чотири години. У ній брали участь до 50 депутатів, які кидали в спікера черевики, вирвали мікрофон і кинули його в зал, пхалися і тягали один одного за краватки.

2005 року одному з депутатів довелося накласти кілька швів після того, як він одержав удар мобільним телефоном, а минулого року один з парламентаріїв розпилив у залі засідань сльозогін.