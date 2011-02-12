Пакистанський суд видав ордер на арешт екс-президента Мушаррафа

Антитерористичний суд пакистанського міста Равалпінді видав ордер на арешт колишнього Президента Пакистану Первеза МУШАРРАФА у зв`язку зі справою про вбивство екс-прем`єра Беназір Бхутто в 2007 році.

Як передає РІА «Новости», П.МУШАРРАФ, згідно з ордером, має бути доставлений до суду до 19 лютого.

Раніше Федеральне агентство розслідувань (ФАР) Пакистану внесло ім`я П.МУШАРРАФА до списку осіб, обвинувачених у причетності до вбивства Б.Бхутто, яка загинула в грудні 2007 року під час передвиборчого мітингу в місті Равалпінді. Тоді в результаті вибуху терориста-смертника було вбито Б.Бхутто і ще 26 чоловік, поранення дістали більш як 90 чоловік.

Рішення Антитерористичного суду Равалпінді про арешт П.МУШАРРАФА грунтується на свідченнях колишнього глави поліції цього міста Сауда АЗІЗА, який заявив на слідстві, що режим охорони Б.Бхутто було змінено за вказівкою П.МУШАРРАФА.

У жовтні минулого року ФАР Пакистану завершило слідство у справі про вбивство Б.Бхутто і дійшло до висновку, що його організували бойовики з угруповання "Рух талібів Пакистану". Проте, на думку слідчих, терористи змогли скоїти цей злочин через недбалі дії поліції.

П.МУШАРРАФ подав у відставку з поста Президента 18 серпня 2008 року, щоб уникнути імпічменту, яким йому погрожувала правляча парламентська коаліція. В даний час П.МУШАРРАФ проживає в Лондоні в добровільному вигнанні.