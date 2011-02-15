Два смертники вчинили вибухи в Дагестані

Кількість потерпілих в результаті двох вибухів в Дагестані зросло до 20, повідомив РІА “Новости” співрозмовник у правоохоронних органах Карабудахкентського району.

У понеділок увечері смертниця підірвалася біля селищного відділення міліції в селі Губден.

Другий вибух прогримів близько 22.35 за московським часом на в`їзному пості в цьому ж селі. Бомбу, за даними республіканського МВС, також привів в дію смертник.

"За уточненими даними, в результаті другого вибуху поранення одержали від 16 до 17 осіб, серед них шість міліціонерів і близько десяти військовослужбовців внутрішніх військ МВС Росії. Таким чином, в результаті двох вибухів постраждали близько 20 чоловік і двоє загинули", - сказав він.

У свою чергу джерело в слідчому управлінні Слідчого комітету Росії по Дагестану повідомило РІА “Новости”, що слідчі продовжують працювати на місці вибухів, кримінальна справа поки не порушена. "Слідча група продовжує свою роботу, вирішується питання про порушення кримінальної справи, особа жінки-смертниці поки не встановлена", - повідомив співрозмовник.