Швеція розсекретить матеріали про розпад СРСР

Швеція у четвер знімає гриф "Таємно" з дипломатичних матеріалів щодо розпаду Радянського Союзу в 1991 році, повідомляє Радіо Свобода.

Шведський міністр закордонних справ Карл Більдт назвав це безпрецедентним для його країни кроком.

За інформацією МЗС Швеції, йдеться, здебільшого, про листи шведських дипломатів, які працювали у той час у країнах Балтії та Ленінграді.