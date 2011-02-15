Швеція розсекретить матеріали про розпад СРСР
23:12, 15 лютого 2011Світ
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"Безпрецедентний крок"
Швеція у четвер знімає гриф "Таємно" з дипломатичних матеріалів щодо розпаду Радянського Союзу в 1991 році, повідомляє Радіо Свобода.
Шведський міністр закордонних справ Карл Більдт назвав це безпрецедентним для його країни кроком.
За інформацією МЗС Швеції, йдеться, здебільшого, про листи шведських дипломатів, які працювали у той час у країнах Балтії та Ленінграді.
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