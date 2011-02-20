У палаці президента Тунісу знайшли схованки з коштовностями
17:04, 20 лютого 2011Світ
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І великі суми готівкою
У палаці усуненого від влади президента Тунісу Зин ель-Абідина бен Алі було виявлено схованки, в яких знаходилися готівка, золото і коштовне каміння.
Як передає Reuters з посиланням на національний телеканал Тунісу, загальна вартість цінностей, виявлених в палаці, не уточнюється. Проте повідомляється, що у схованках знайдено "мільйони доларів і євро".
Передбачається, що виявлені цінності буде передано на потреби населення. Раніше тимчасовий уряд мав намір пустити кошти, що належали Бен Алі, на боротьбу з бідністю, але Швейцарія, Канада та країни Європейської Співдружності заморозили банківські рахунки колишнього президента.
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