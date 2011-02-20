Президент Польщі обіцяє підтримку жителям Білорусі

"Польща послідовно підтримуватиме дії громадян Білорусі із створення громадянського суспільства в країні", - заявив президент Польщі Броніслав Комаровський під час поїздки на прикордонний пункту "Кузниця" на польсько-білоруському кордоні.

На зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування прикордонних областей він з жалем зазначив небажання білоруської влади розширювати прикордонні контакти і приєднатися до системи малого прикордонного руху, яка дозволила б жителям регіону перетинати кордон без віз, повідомляє сайт Хартія-97. Комаровській запевнив, що відповіддю на посилення репресій стане солідарність і збільшення підтримки продемократичних сил Білорусі. Кажучи про репресії, він нагадав про судові вироки опозиціонерам, у тому числі і кореспонденту польського видання Gazeta Wyborcza Анджею Почобуту.

"Так було в Польщі 70-80-х років, коли комуністична влада посилювали курс, і ми побоювалися, що залишимося одні", - сказав президент і запевнив, що Польща продовжить послідовно підтримувати демократію в Білорусі "всіма доступними і відповідними до міжнародного права способами".

Комаровський нагадав, що східний кордон Польщі з Білоруссю - єдиний, де не діє малий прикордонний рух. Позиція білоруської влади ясно дає зрозуміти, що такої співпраці не передбачається. "Білоруська влада явно недооцінюють важливість прикордонної співпраці для обох сторін", - заявив президент. Комаровський вважає, що за відсутності можливості співпраці з владою, Польща підтримуватиме зв`язок з білоруськими громадянами напряму.