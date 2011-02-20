У Лівії знову розстріляли демонстрацію

Військовослужбовці лівійської армії знову розстріляли демонстрацію в м. Бенгазі, цього разу загинули не менше 15 осіб. У місті йшов похорон учасників акцій протесту, які загинули напередодні. Похоронна церемонія переросла в новий мітинг, і тоді військові відкрили вогонь з кулеметів по натовпу, передає Associated Press.

Обидві протиборчі сторони звинувачують одна одну в залученні найманців з інших країн, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. Опозиція заявляє, що влада Лівії найняли бойовиків з-за кордону для розгону демонстрацій, оскільки власні війська відмовляються стріляти в народ. Водночас місцеві ЗМІ інформують, що представники іноземних держав беруть участь в антиурядових виступах, які нападають на працівників поліції і підпалюють будинки органів влади. Сьогодні повідомлялося про арешт "десятків іноземців", які брали участь в погромах.