Син Каддафі запевнив у надійності армії і запропонував реформи

Син лівійського лідера Муаммара Каддафі Сейф Аль-Іслам звинуватив лівійську опозицію за кордоном в організації заворушень у країні.

"Вони намагаються повторити сценарій Тунісу і Єгипту", - сказав Аль-Іслам у виступі на лівійському телебаченні.

За його словами, опозиціонери використовують соціальну мережу Facebook і електронну пошту для заклику до антиурядових виступів.

При цьому Аль-Іслам визнав, що є і опозиційні сили усередині країни, які підтримують повстання. За словами сина Каддафі, нині супротивники режиму намагаються перенести виступи зі східної частини країни на решту території. "Виникла загроза єдності Лівії, самому існуванню держави", - додав він.

Син Муаммара Каддафі заявив, що лівійська армія захищатиме голову держави. "Армія до останньої краплі крові захищатиме Лівію, Тріполі, Муаммара Каддафі", - сказав він.

За його словами, армії належатиме основна роль в наведенні ладу "будь-якою ціною" в країні, де вже п`ятий день тривають народні виступи. Водночас Аль-Іслам визнав, що ситуація на сході країни, зокрема, в місті Бенгазі, дуже складна, зі сховищ армії і поліції було викрадено багато зброї.

При цьому син Каддафі запевнив, що на стороні його батька сотні тисяч лівійців. "Зараз десятки тисяч їдуть до Тріполі, щоб захистити свого лідера", - цитує РІА "Новости".

Далі Сейф Аль-Іслам пообіцяв жителям країни нові ліберальні закони і зміни в конституцію, повідомляє Франс Пресс. Він запевнив телеглядачів, що це відбудеться найближчим часом - вже в понеділок вдень Загальний народний конгрес скличе засідання, щоб скласти чіткий план реформ, пише Reuters.

Син Каддафі запропонував опозиції вже в понеділок розпочати діалог щодо демократичних реформ, щоб уникнути "розколу Лівії і громадянської війни".

"Ми повинні використати шанс для проведення безпрецедентних для Лівії реформ", - сказав він. За словами сина лівійського лідера, існує вже підготовлений пакет реформ, який необхідно затвердити. При цьому він закликав враховувати "сумний", досвід революцій у сусідніх країнах Тунісі й Єгипті.

"Ми, на відміну від наших сусідів, одержимо все, не заплативши страшну ціну", - сказав син лівійського лідера. Інакше, за словами Аль-Іслама, лівійців чекає громадянська війна і розкол країни на кілька держав. "Ми на десятиліття забудемо про розвиток, освіту і охорону здоров`я", - попередив він, додавши, що країну негайно залишать нафтові компанії.

Син полковника Каддафі пояснив, що Лівія, на відміну від Єгипту і Тунісу, складається з племен, які, в разі зникнення централізованої влади, почнуть воювати між собою. "До того ж, зараз на руках у людей опинилося дуже багато зброї", - додав він.

Раніше арабські ЗМІ повідомили, що деякі лівійські військові і офіцери сил безпеки перейшли на бік супротивників Каддафі. Акції протесту в лівійських провінціях з вимогою усунення від влади Муаммара Каддафі і всіх високопоставлених чиновників тривають з 15 лютого.