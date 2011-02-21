В Ірані заарештували доньку екс-президента

У Тегерані в неділю заарештували доньку екс-президента Ірану Акбара Гашемі Рафсанджані – Фаезе Гашемі Рафсанджані через «провокаційну поведінку» на недозволеному мітингу опозиції, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на агентство IRNA.

Цього ж дня у столиці Ірану відбулися антиурядові демонстрації. Опозиційні лідери Мір-Хоссейна Мусаві і Мегді Каррубі закликали провести маніфестацію, щоб вшанувати пам’ять двох загиблих під час протестів у Тегерані минулого понеділка.

Міністр внутрішніх справ Мостафа Могаммад Наджар попередив прихильників опозиції, що проти демонстрантів будуть вжиті суворі заходи.