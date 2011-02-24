ОЗХЗ: Каддафі не зможе застосувати хімічну зброю

Лівія наразі знищила більше половини сировини для виробництва бойового отруйного газу іприту, і навряд чи влада зможе застосувати хімічну зброю проти демонстрантів, повідомляє Associated Press з посиланням на заяву Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

За даними агентства, чутки про те, що Каддафі може застосувати для розгону демонстрацій хімічну або біологічну зброю, набирають силу серед учасників протестів. Аналогічні побоювання висловив у середу в радіоефірі Бі-бі-сі колишній міністр закордонних справ Великобританії Девід Оуен, який зазначив, що Каддафі абсолютно неврівноважений політик і цілком може на це піти, якщо в країні ще залишилася такого роду зброя.

Проте, за даними ОЗХЗ, застосування хімічної зброї режимом Каддафі малоймовірне. Як уточнює організація, всі бойові засоби доставки хімічної зброї - 3,3 тисячі авіабомб - були знищені ще 2004 року, коли Лівія приєдналася до Конвенції ОЗХЗ. Пізніше влада країни знищила близько 54% запасів сірчистого іприту і більше 40% хімікатів, необхідних для його виробництва.

"П`ять років тому ми провели грунтовну роботу для того, щоб переконатися, що запаси (отруйних речовин) були справді знищені... наразі вони мають досвід (виробництва), але не мають необхідних для цього компонентів", - наводить слова представника ОЗХЗ у Лондоні РІА "Новости".