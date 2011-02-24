Хто стоїть за кримінальним переслідуванням Ассанджа?

Адвокат засновника ВікіЛікс Джуліана Ассанджа Марк Стівенс не вважає, що за кримінальними справами проти його клієнта стоять США.

Про це він сказав в інтерв`ю «Главреду» .

«Ми бачимо, що має місце значне політичне втручання у справу Ассанджа з боку шведських політиків. І, на мою думку, прокурор не зайняла нейтральну і неупереджену позицію - всупереч вимогам міжнародного права і директивам Євросоюзу для прокурорів. Але я не бачу ніяких доказів того, що за цим всім стоять США», - сказав Стівенс.

Водночас, за словами адвоката, ймовірність того, що Ассандж буде переправлений до США у разі вислання з Великобританії до Швеції, дуже висока: «Ймовірність цього дуже висока. Ассандж не скоював ніяких злочинних дій у США, але, думаю, їм навіть не треба розшукувати його, щоб доставити йому неприємності і змусити приїхати в Штати і захищатися від звинувачень».

Нагадаємо, засновника ВікіЛікс Джуліана Ассанджа правоохоронні органи Швеції підозрюють у скоєнні низки злочинів сексуального характеру. Оголошення судового вердикту щодо екстрадиції Ассанжа з Великобританії (де він зараз перебуває) до Швеції має відбутися сьогодні в одному з лондонських судів.