У Борисполі очікують прибуття літака з Лівії

Літак Boeing-737 «Міжнародних авіаліній України» сьогодні о 20:20 за київським часом вилетів із міста Тріполі в Україну.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, на борту літака – 94 пасажири, серед яких "50 – громадяни України і 44 – громадяни інших держав (19 – Російська Федерація, 14 - Азербайджан, 4 – Казахстан, 3 – Киргизія, 2 – Білорусь, 1 – Боснія і Герцеговина, 1 – Туреччина)".

Прибуття літака в міжнародний аеропорт «Бориспіль» очікується приблизно о 01:45 за київським часом 26 лютого ц.р.

Час прибуття літака буде уточнюватися з огляду на здійснення проміжної посадки в аеропорту Рима для дозаправки, повідомляють в МЗС.

Посольство України в Лівії продовжує складати списки громадян України, котрі хочуть повернутися на Батьківщину.

“МЗС України звертається до всіх громадян України в Лівії із проханням повідомляти Посольство України про своє місцезнаходження і готовність залишити країну за телефонами: +21 82 13 60 86 65 або +21 82 13 60 86 64. Також працює цілодобова лінія в Департаменті консульської служби МЗС України: +380442381657”, – йдеться у повідомленні.