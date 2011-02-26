Через теракт в Іраку горить найбільший нафтозавод
08:02, 26 лютого 2011Світ
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Виробництво повністю зупинене
Вибух, вчинений бойовиками, призвів до припинення роботи найбільшого іракського нафтопереробного заводу в місті Байджі, повідомляє Reuters з посиланням на губернатора провінції Салах-ед-дін.
"На заводі палає велика пожежа, виробництво повністю зупинене", - повідомив губернатор Ахмед ель-Джубурі (Ahmed al-Jubouri). Інші подробиці не повідомляються, зауважує РІА "Новости". Завод розташований за 180 кілометрів на північ від Багдада.
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