Влада Тунісу заарештувала майно 110 наближених до екс-президента

Влада Тунісу заарештувала майно і банківські рахунки 110 соратників і родичів екс-президента Зіна аль-Абідіна бен АЛІ.

Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на місцеві ЗМІ.

«Рада міністрів вирішила прийняти проект закону, що передбачає арешт вкладів, а також рухомого і нерухомого майна колишніх посадовців, їх наближених і партнерів», - йдеться в заяві уряду.

У перший список із 110 імен входять не менше 47 членів сім`ї Лейли ТРАБЕЛСІ, дружини бен АЛІ.

Бен АЛІ був усунутий 14 січня після народних хвилювань, що тривали практично місяць. Разом зі своєю сім`єю він утік до Саудівської Аравії. Раніше в його палаці було виявлено кілька тайників, в яких знаходилися алмазні і золоті намиста і також пачки грошей на "мільйони доларів і євро".