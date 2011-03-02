Стрілянина в аеропорту Франкфурта: убито двох американських військових
20:23, 02 березня 2011Світ
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Поліція затримала підозрюваного
Невідомий 2 березня відкрив вогонь в аеропорту Франкфурта-на-Майні, повідомляє ВВС News. В результаті двоє людей були вбиті, ще двоє - серйозно поранені.
Поліція вже затримала підозрюваного - уродженця Косово.
За даними німецького телеканалу N24, злочинець стріляв у бік автобуса з американськими військовослужбовцями; загинув солдат і водій автобуса. За попередніми даними, поранені також військовослужбовці із США.
Associated Press повідомляє, що злочинець здійняв стрілянину перед 2-м терміналом франкфуртського аеропорту, другого за розмірами вузлового аеропорту континентальної Європи.
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