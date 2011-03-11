Червоний Хрест: в Лівії починається громадянська війна
00:39, 11 березня 2011Світ
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Багато людей не можуть отримати допомогу
Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що Лівія занурюється в громадянську війну, повідомляє Бі-бі-сі.Президент комітету Якоб Келленбергер назвав неприпустимим те, що співробітники Червоного хреста не мають доступу в багато районів країни, де проходять бойові дії.
Він наголосив, що багато лівійців опинилися в блокаді і не можуть одержати гуманітарну допомогу протягом 24 днів - з початку конфлікту в країні.
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