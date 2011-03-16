Польща будуватиме свою першу АЕС

Польща не збирається відмовлятися від планів збудувати першу АЕС на своїй території до 2020 року, незважаючи на ситуацію в Японії, повідомляє польський телеканал TVN24.

"Незважаючи на драматичні емоції та події, найголовніше - не втрачати здоровий глузд", - сказав прем`єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Раніше представники влади Німеччини висловили надію, що після катастрофи в Японії польський уряд перегляне свої плани щодо спорудження АЕС. Проте, за словами прем`єра, Польща не відмовиться від своїх планів і, разом з тим, проаналізує досвід Японії і врахує всі можливі загрози.