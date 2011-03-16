Путін обіцяв Лукашенко побудувати АЕС безпечнішу, ніж японські

Об`єм російського кредиту Білорусі на будівництво першої білоруської АЕС може становити $6 млрд, а відповідна угода може бути підписана протягом місяця, повідомив прем`єр-міністр Росії Володимир Путін на прес-конференції в Мінську за підсумками російсько-білоруських переговорів.

«Обсяг кредиту залежить від обсягу того устаткування, яке країна-замовник проводить або не проводить сама. У випадку з Білорусією кредит становитиме приблизно $6 млрд. Ця угода може бути укладена протягом місяця», - цитує Путіна РІА «Новости».

При цьому, за його словами, обговорюється питання фінансування будівництва інфраструктури.

Путін обіцяв Лукашенку побудувати АЕС безпечнішу, ніж японські.

Російський прем`єр сказав, що японські реактори – це американські реактори 40-річної давності, а російський проект будівництва першої білоруської АЕС передбачає найвищий рівень захищеності станції.

Російський прем`єр нагадав, що в Японії відключилася електрика, потім, після удару цунамі, резервні джерела живлення, акумулятори пропрацювали недовго. "А сучасні системи, зокрема системи пасивного захисту, дозволяють працювати без зовнішніх джерел електроенергії і навіть без участі людини в ліквідації яких-небудь наслідків", - зазначив Путін. Саме "такі станції ми будуємо сьогодні в Російській Федерації, і саме таку станцію ми збираємося будувати в Білорусії", - сказав він.