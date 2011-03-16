Уряд просить японців берегти пальне

Генсек уряду Японії Юкіо Едано попросив народ по можливості скоротити використання бензину й іншого пального, а також не робити закупівель на запас, з огляду на дефіцит енергоресурсів у країні після руйнівного землетрусу.

Землетрус та цунамі 11 березня завдали величезних втрат. Кількість жертв стихії тільки в префектурі Міягі може досягати 10 тисяч. Навколо кількох АЕС, які постраждали від катастрофи, зберігається напружена ситуація. У країні зупинено багато підприємств, зокрема нафтопереробні заводи.

"Нині в країні перебої з пальним. У районах лиха часто пального немає взагалі. Я прошу населення поставитися з розумінням, не їздити і по можливості не витрачати бензин", - наводить слова Едано на прес-конференції РІА "Новости".